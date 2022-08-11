ЕС назвал реакцию КНР на визит Пелоси на Тайвань неадекватной

Реакция властей Китая на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань непропорциональна. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País.

«Я слышал, как очень авторитетные представители администрации Байдена говорили, что визит был личной инициативой. Реакция Китая была непропорциональной», — сказал он.

По мнению Борреля, сотрудничество США и Китая необходимо миру. Ведь без этого, по его словам, нельзя разрешить такие глобальные проблемы, как, например, изменения климата.

«И именно поэтому это очень плохая новость, что Китай уже вышел из-за стола переговоров по климату», — сказал Боррель.

Ранее обозреватель The Telegraph назвал вероятный военный конфликт между США и Китаем за Тайвань кошмаром для планеты. Он полагает, что тайваньский кризис, обострением которого послужил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, не утихнет.