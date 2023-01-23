Мир 23 января 2023, 11:25 ЕС назвал ближайшие недели определяющими для 2023 года Глава Евросовета Мишель: ближайшие недели определят будущее конфликта на Украине Unsplash

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Ближайшие к 23 января недели определят дальнейший сценарий событий в рамках украинского конфликта. Таким мнением поделился глава Евросовета Шарль Мишель. Он озвучил свои предположения в интервью изданию El Mundo.

«Ближайшие недели, две или три, являются решающими», — сказал Мишель.

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По его словам, события этого периода определят многое в сценариях на 2023 год. Также Мишель отметил, что Украина по-прежнему нуждается в поддержке.

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Ранее страны ЕС уличили в подготовке вторжения в Россию. К такому выводу пришла политический обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова. По ее мнению, к такому решению привел ряд побед союзных сил над ВСУ. В частности, она отметила зачистку Соледара от украинских представителей.

Никифорова сказала, что успех союзных сил поставил Запад перед выбором: сдаться или перейти в прямое противостояние с Россией. По ее мнению, ЕС остановился на втором варианте сценария. Однако убедительных подтверждений в пользу мнения Никифоровой со стороны Запада или союзных сил пока нет.