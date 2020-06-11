ЕС нашел способ прекратить агрессию Турции в Средиземноморье

Цель операции IRINI — обеспечение контроля за соблюдением эмбарго на поставки вооружения Ливии, наложенного ООН. Раньше миссией руководил контр-адмирал Военно-морских сил Италии Фабио Агостини. Хотя Греция уже давно говорила о своем желании возглавить IRINI, чтобы препятствовать Турции в регионе.

Европа отреагировала на действия Турции в Средиземноморском регионе и назначила греческого адмирала на пост главы операции. Таким образом, ЕС показал властям Турции, что агрессивные действия Анкары в Средиземноморье попали в повестку дня международного сообщества.

Ранее Турции увеличила поставки оружия боевикам Правительства национального согласия (ПНС) и количество авиарейсов в Ливию, чтобы перебрасывать туда сирийских наемников. Из Стамбула в Ливию вылетели еще три военно-транспортных самолета. В Европе уже не раз высказывали свои опасения по поводу агрессивной политики Турции в Средиземном море, угрожающей безопасности всех стран региона.