Мир 17 сентября 2023, 14:49 ЕС нашел способ легального заработка на замороженных активах ЦБ России Bloomberg: ЕС конфискует проценты с активов ЦБ России в свой бюджет РИА «Новости»

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Европейская комиссия представила план легального перехода процентов от замороженных активов Центробанка России в свой бюджет. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на копию документа, всю прибыль обложат специальным налогом на непредвиденные расходы, чтобы направить на помощь Украине.

Под такой же налог подведут ценные бумаги российских инвесторов, которые хранятся в депозитарии Euroclear. Общая выгода от инициативы составит порядка трех миллиардов евро.

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План предусматривает отделение российских активов в отдельный сектор, уточнение объема налоговых выплат и перечисление в бюджет Евросоюза.

Рабочая группа, куда вошли чиновники от Германии, Франции, Италии, Испании и Бельгии, уже одобрили это решение.

При этом Бельгия, где расположен российский депозитарий с активами россиян, уже принимала подобные меры. Только за прошлый год Euroclear заработал за счет реинвестиций ценных бумаг 821 миллион евро. В мае этого года из этих средств выделили 92 миллиона, которые направили на помощь Украине.

Расчетно-клиринговые системы стран ЕС остановили работу с российским Национальным расчетным депозитарием в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев ЕС ввел санкции против площадки, заморозив ценные бумаги россиян.

Осенью Еврокомиссия в разъяснении санкций посчитала, что нужно освободить от ограничений сделки и контракты с НРД по ценным бумагам, которые заключили до введения санкций. Пока на такой шаг пошел только люксембургский депозитарий Clearstream, где общие российские активы оценивались в 4,3 миллиарда евро.

Бельгийский Euroclear разблокировал акции и облигации только единичных инвесторов, которые добились такого решения через суд.