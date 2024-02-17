17 февраля 2024, 10:37
ЕС напугали последствиями победы России на Украине
Шольц заявил, что последствия победы России на Украине дорого обойдутся Евросоюз
Евросоюзу опять напомнили о «российской угрозе» и последствиях победы президента России Владимира Путина в конфликте на Украине. Пугающий прогноз дал в соцсети X канцлер Германии Олаф Шольц.
«Что произойдет, если Путин добьется успеха? Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими — во всех отношениях, — чем наша помощь Украине», — заявил он.
Реклама
Таким образом глава немецкого правительства решил оправдать финансовые проблемы, которые возникли у ФРГ из-за поддержки режима Владимира Зеленского.
В комментариях под его публикацией пользователи напомнили, что действия западных политиков уже негативно сказались на населении ЕС и легли на него тяжелым бременем. Пользователи попросили Шольца обратить внимание на внутренние дела Германии, а конфликт на Украине — прекратить.
Немецкий канцлер уже успел объяснить, как будут действовать гарантии безопасности, которые ФРГ дала Украине. Он пообещал, что страна не станет отправлять солдат для сражений на стороне ВСУ.
Германия
ВСУ
Россия
Владимир Путин
Украина
Олаф Шольц
Реклама
Реклама