Мир 17 февраля 2024, 10:37 ЕС напугали последствиями победы России на Украине Шольц заявил, что последствия победы России на Украине дорого обойдутся Евросоюз

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Евросоюзу опять напомнили о «российской угрозе» и последствиях победы президента России Владимира Путина в конфликте на Украине. Пугающий прогноз дал в соцсети X канцлер Германии Олаф Шольц.

«Что произойдет, если Путин добьется успеха? Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими — во всех отношениях, — чем наша помощь Украине», — заявил он.

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Таким образом глава немецкого правительства решил оправдать финансовые проблемы, которые возникли у ФРГ из-за поддержки режима Владимира Зеленского.

В комментариях под его публикацией пользователи напомнили, что действия западных политиков уже негативно сказались на населении ЕС и легли на него тяжелым бременем. Пользователи попросили Шольца обратить внимание на внутренние дела Германии, а конфликт на Украине — прекратить.

Немецкий канцлер уже успел объяснить, как будут действовать гарантии безопасности, которые ФРГ дала Украине. Он пообещал, что страна не станет отправлять солдат для сражений на стороне ВСУ.