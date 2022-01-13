ЕС направит 6,4 млрд евро для борьбы с нелегальной миграцией

В Евросоюзе намерены выделить 6,4 миллиарда евро на комплексные решения по управлению границами. Проще говоря — на борьбу с нелегальной миграцией. Странам и регионам с наибольшим количеством вынужденных переселенцев хотят обеспечить политическую и финансовую поддержку.

Представительница УВКБ ООН Стелла Наноу заметила в беседе с газетой «Известия», что ситуацию на сегодняшний день нельзя назвать новой миграционной волной. Количество прибывающих в Европу беженцев она охарактеризовала как управляемое.

«Эти ситуации необходимо решать с помощью разделения ответственности, в духе солидарности и уважения к человеческой жизни», — сказала Наноу.

Она опровергла распространенное мнение о том, что подавляющее большинство беженцев находят приют в развитых странах ЕС. Чиновница заявила, что чаще всего они размещаются в нестабильных и бедных государствах.

Наноу указала на необходимость помочь финансово и политически тем странам и регионам, где живет наибольшее количество мигрантов. Кроме того, по ее словам, нужно «устранить коренные причины нелегальной миграции и вынужденного перемещения».

В Еврокомиссии отметили, что в ЕС заняты устранением главных причин нелегальной миграции. Объединение также ведет борьбу с бизнесом контрабандистов, подвергающих вынужденных переселенцев опасности.

Европейское ведомство выделяет средства «на комплексные решения по управлению границами». Если с 2014 по 2020 годы государства — члены ЕС получили 2,8 миллиарда евро на долгосрочные проекты в этой области и на разрешение возникших кризисных ситуаций, то в период финансирования с 2021 по 2027 годы речь пойдет еще о 6,4 миллиарда — «на эффективные инициативы».