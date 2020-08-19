ЕС направит 53 млн евро на помощь белорусам

Она пояснила, что ведомство займется перераспределением финансовой поддержки Белоруссии таким образом, чтобы деньги напрямую шли гражданам страны, минуя власти.

Выделенные средства направят на борьбу с коронавирусом, развитие гражданского общества и помощь жертвам репрессий со стороны властей.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС по итогам саммита решили не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, они подготовят санкции против тех, кто принимал участие в фальсификации результатов голосования и совершал насилие над гражданами. Мишель уточнил, что ЕС рассчитывает на мирный выход Белоруссии из сложившегося кризиса.

Источник фото: телеканал «360»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Белоруссия должна решить свои проблемы самостоятельно путем диалога между властью и народом. Для этого нужно отказаться от применения силы и гарантировать свободу слова и собраний. Меркель особо подчеркнула, что вмешательства внешних сил в ситуацию с Белоруссией быть не должно.

Меркель уточнила, что она пыталась связаться по телефону с Лукашенко, но разговор не состоялся. В итоге ей удалось поговорить с президентом России Владимиром Путиным, который передал ее слова белорусскому лидеру.

Лукашенко во время разговора с Путиным попросил сказать Меркель, чтобы Германия не вмешивалась во внутреннее дело Белоруссии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии уже идет. По его словам, страны ЕС не говорят о выборах, правах человека или демократии, а ведут борьбу вокруг своих геополитических интересов.

Несанкционированные акции протеста продолжаются в Белоруссии уже вторую неделю. Вышедшие на улицы граждане страны не согласились с результатами президентских выборов, на которых победил действующий лидер страны Александр Лукашенко.