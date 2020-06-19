ЕС намерен выделить около 3 млн евро для работу с угольными регионами на Украине и Западных Балканах

ЕС намерен создать «площадку, позволяющую вести диалог на уровне региона». Планируется, что там будут обмениваться опытом и знаниями по вопросам, связанным с отказом от угля, в странах Западных Балкан и на Украине. Также там будут помогать в получении финансирования от Всемирного банка, Еврокомиссии и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, прокомментировал эту ситуацию. Он считает, что у Украины нет средств для модернизации данной отрасли.

Юшков также подчеркнул, что финансируя подобные проекты Евросоюз старается лишь для себя.

Александр Дудчак, украинский политолог и экономист, заявил, что ЕС не берет во внимание интересы населения стран, а лишь рассматривает их как ресурсную базу.

«Слово „поддержка“ в данном случае не вполне уместно. Они просто переформатируют законодательство восточноевропейских стран и тех государств, которые не вошли в Европейский союз, под свои нужды. И делается это отнюдь не в интересах этих стран», — отметил специалист.