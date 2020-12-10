ЕС намерен проверить траты Украины на «оборонку»

Панюк напомнил, что сейчас в Незалежной стало модным демонстрировать отреставрированную технику советского образца и выдавать ее за новые образцы, которые созданы благодаря активной помощи партнеров с Запада.

«Зачастую такая техника „модернизируется“, что называется, на коленке, а ее боевые качества оставляют желать лучшего. Все это происходит на фоне окончательного коллапса украинской промышленности в целом и ВПК государства в частности», — заметил собеседник информагентства.

По его словам, распределение денег в таких условиях практически невозможно проконтролировать. Он добавил, что за все хищения и черные схемы украинское правительство должно понести ответственность.