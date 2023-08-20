20 августа 2023, 12:12
ЕС накажет Польшу за отказ от ввоза украинского зерна
RMF: ЕС введет санкции против Польши за отказ от ввоза зерна с Украины
Часть стран-членов Евросоюза введет санкционные ограничения против Польши из-за отказа импортировать украинские зерно. Об этом сообщило издание RMF.
«Отдельные государства Евросоюза рассмотрят возможность ввода санкций против Польши из-за отказа от зерна с Украины», — указали в материале.
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По данным авторов статьи, в настоящее время продление запрета на экспорт украинского зерна поддерживают около 20 стран Европы.
Польский президент Анджей Дуда подчеркивал, что у страны есть собственные интересы в защите внутреннего рынка, в том числе в вопросе поставок зерна с Украины. При этом он подчеркнул, что страна продолжит поддерживать киевские власти в противостоянии с Россией.
Представитель МИД Польши Павел Яблоньский отмечал, что государство намерено помогать Украине в том, что выгодно ему самому.
Ранее правительство Польши запретило экспорт украинского зерна в страну, писал RT.
Украина
Польша
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