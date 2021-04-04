Начиная с сентября Евросоюз сможет производить по 200 миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц. Это станет возможно благодаря принятым мерам, заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Еврокомиссар напомнил, что в январе ЕС располагал 14 миллионами доз вакцины. В феврале насчитывалось 28 миллионов доз, а в марте было уже 60 миллионов.

«В следующем квартале мы достигнем показателя в 100 миллионов доз в апреле, а также в мае и июне. Летом показатель будет равняться 120 миллионам, а начиная с сентября мы выйдем на крейсерскую скорость производства в 200 миллионов», — сообщил Бретон в интервью газете Le Parisien.

Он пояснил, что во втором полугодии Евросоюз получит уже 800 миллионов доз препарата. По словам Бретона, сейчас процесс производства вакцин уже начался в биореакторах. Обычно все этапы выпуска занимают примерно три месяца.

«Это означает, что практически идет процесс производства тех вакцин, которые будут поставлены заказчикам во втором квартале этого года», — отметил комиссар.

Бретон добавил, что теперь у Евросоюза есть точные сроки производства вакцин от коронавируса и дальнейшие перспективы.