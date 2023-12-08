08 декабря 2023, 12:35
ЕС начал подготовку новых ограничений против российских поставщиков газа
FT: новый закон ЕС позволит выходить из контрактов с поставщиками газа из России
Европейский союз намерен предоставить государствам — членам сообщества полномочия запрещать российским и белорусским компаниям арендовать мощности в своих терминалах СПГ и газопроводах. Об этом сообщила газета The Financial Times.
«ЕС планирует предоставить странам-членам право прекратить импорт газа из России и Белоруссии. Каждое государство сможет запретить этим компаниям выкупать мощности в своих терминалах СПГ и газопроводах», — привели журналисты текст документа.
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Один из высокопоставленных представителей ЕС отметил, что благодаря инициативе европейские компании получат возможность разорвать контракты с поставщиками из России без выплат компенсации.
По его словам, документ рассматривают в целях обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры Европейского союза.
Ранее стало известно, что страны ЕС переплатили порядка 185 миллиардов евро после отказа от поставок газа из России.
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