ЕС начал экспертизу «Спутника V»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу досье на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность, безопасность и качество препарата сопоставят со стандартами Евросоюза.

«РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса „Спутник V“ комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)» — приводит РИА «Новости» текст сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

EMA решило начать экспертизу на основе результатов лабораторных и клинических испытаний вакцины. Сейчас «Спутник V» входит в тройку лидеров по числу одобрений в разных государствах.

Накануне препарат, который создали в Центре имени Гамалеи, зарегистрировали в Анголе, Джибути и Конго. Нашу вакцину уже зарегистрировали в 42 странах, где живут более 1,1 миллиарда граждан. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что диверсификация национальных портфелей вакцин — это «важный пример международного сотрудничества, главным результатом которого станут спасенные жизни».