ЕС может открыть границы для туристов. Так Европа планирует восстановиться после пандемии COVID-19

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Ожидается, что в среду Еврокомиссия порекомендует трехэтапный подход к открытию границ. План предполагает наличие у стран ЕС схожих ситуаций с коронавирусом. Такие государства вроде как смогут открыть границы друг друга для туристов. Это следует из просочившейся в Сеть версии проекта, опубликованной на сайте Euractiv.

Глава ЕС ранее высказывал опасения по поводу «туристических коридоров», согласно которым страны-члены ЕС заключают двусторонние сделки и открывают границы друг друга для туристов. Однако похоже теперь Брюссель готов добровольно согласиться на схожие меры ради спасения туризма.

В конце апреля министры туризма европейских стран провели видеоконференцию. Во время нее представители государств обсудили создание «коридоров». Именно они, по мнению чиновников, могут помочь отрасли выжить. К реализации этого плана уже приступили Литва, Латвия и Эстония. Эти государства откроют границы друг для друга с 15 мая.

«Мы показали хороший пример, очень четко заявив, что открыть себя могут только страны, которые успешно справились с ситуацией», — заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

О схожих планах говорили в Австрии, Германии и Чехии. Борис Джонсон и Эммануэль Макрон отдельно работают над сделкой, которая может позволить их гражданам свободно путешествовать между Великобританией и Францией в течение лета. Сохранение коридора открытым будет зависеть от того, сохранят ли страны тенденцию к снижению новых случаев заражения коронавирусом.

Соглашение также будет распространяться на Ирландию, которая является частью общей с Великобританией зоны путешествий. Лондон планирует освободить путешественников из Франции от необходимости проходить 14-дневный карантин, который будет распространяться на большинство туристов из других стран.

Правда, в политике «коридоров» некоторые чиновники увидели некую дискриминацию. «Страны-члены ЕС не могут открывать границы для граждан одной страны ЕС, но но не делать это для других. Это крайне важно», — заявила евродепутатам на прошлой неделе комиссар ЕС по внутренним делам Юлва Йоханссон.

Еврокомиссия назвала и возможный срок открытия внешних границ Европы. Им может стать 15 июня. Раньше этой даты нашим гражданам не стоит рассчитывать на поездки в ЕС.

Туристическая отрасль — одна из самых пострадавших от СОVID-19. Из-за закрытия границ остались без работы и авиаперевозчики, и отели. При этом туризм обеспечивает европейцам 27 миллионов рабочих мест. Это 12% всех рабочих мест в Союзе. Специалисты предсказывали, что в 2020 году количество туристов в мире снизится на 20-30%, что приведет к убыткам в 450 миллиардов долларов. Однако ожидается, что влияние пандемии на Европу будет больше. Дело в том, что около половины всех туристов мира прибывает именно в ЕС.

Убытки несет и российская сфера туризма. Так продажи в этой области упали почти до нуля, а уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит более триллиона рублей. По данным Ростуризма, всего в сфере турбизнеса задействовано более двух миллионов человек.