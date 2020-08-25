Шесть стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС из-за Крыма

Власти Украины, Черногории, Грузии, Албании, Исландии и Норвегии заявили о присоединении к санкциям Евросоюза против России из-за Крыма. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

В документе сообщается, что Евросоюз принял это решение к сведению и приветствует его.

В середине июня Евросоюз еще на один год продлил санкции против России. Ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2021 года. Они включают запрет на импорт в ЕС товаров с полуострова, инфраструктурные или финансовые инвестиции, а также туристические услуги. А также под санкции попал экспорт из Евросоюза некоторых товаров и технологий в транспортной, телекоммуникационной и энергетической отрасли.