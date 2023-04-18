Мир 18 апреля 2023, 15:46 ЕС испугался катастрофических последствий из-за непродления зерновой сделки Представительство ЕС сообщило, что непродление зерновой сделки станет катастрофичным РИА «Новости»

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В Брюсселе расстроятся, если черноморское зерновое соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН не продлят. Об этом РБК сообщили в представительстве Евросоюза в РФ.

Продовольственное соглашение продлили на 60 дней еще 17 марта. Действие сделки завершится 18 мая, если стороны не смогут договориться.

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«Мы можем ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена, поскольку и Украина, и Россия являются системными игроками в глобальном масштабе», — отметили в представительстве Евросоюза.

Там же уверены, что Россия якобы выдвигает новые и трудно выполнимые условия для продления сделки, «которые зачастую не связаны с целями самого соглашения». Для примера в представительстве напомнили об экспорте запчастей для сельскохозяйственной техники из Евросоюза в Россию.

Главы министерств иностранных дел стран G7 призвали РФ продлить продовольственное соглашение. Государства «Большой семерки» подчеркнули, что зерновая сделка позволит восстановить Украину и предотвратить новые проблемы на мировом рынке.