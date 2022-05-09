Европейский союз позволит транспортировать российскую нефть в третьи страны судами стран, входящих в сообщество. Об этом со ссылкой на источник в ЕС сообщило издание Bloomberg.

По данным источника, одной из стран, инициировавшей невключение этой меры в подготавливаемый шестой пакет антироссийских ограничений, стала Греция.

При этом руководство Евросоюза планирует запретить европейским страховщикам страховать судна России, которые перевозят нефть из России.

Агентство Reuters сообщало, что Еврокомиссия предложила на три месяца отложить рассмотрение вопроса о запрете транспортировки российской нефти.

Также обсуждалась мера помощи наиболее проблемным странам, чтобы помочь развить им собственное нефтяное производство для независимости от поставок из России.

Ранее немецкое издание Die Welt написало, что танкеры с российской нефтью продолжают свободно заходить в порты стран Евросоюза, несмотря на санкционные ограничения.