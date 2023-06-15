Мир 15 июня 2023, 10:56 ЕС исключил 5 китайских компаний из черного списка за отказ работать с Россией SCMP: ЕС исключил 5 фирм Китая из черного списка за отказ поставлять товары России piqsels

Читать 360tv в

Евросоюз решил исключить пять компаний КНР из санкционных списков после того, как китайские власти пообещали перестать поставлять российским военным европейские товары. Об этом написала газета The South China Morning Post.

Китай намерен добиться того, чтобы пять фирм не перепродавали больше произведенные в ЕС высокотехнологичные товары, нужные для ВС России. Два европейских дипломата добавили, что договор покажет, насколько КНР добросовестно действует.

Реклама

Другие знакомые с этой темой политики уточнили, что теперь в санкционном списке остаются три компании. Их признали российскими организациями, которые работают на территории КНР. Издание подчеркнуло, что если исключенные из черного списка фирмы начнут сотрудничать с РФ, то на них вновь наложат санкции.

Ранее СМИ писали, что китайские власти убеждали Евросоюз отменить ограничения в отношении своих компаний, которые поставляли оборудование в Россию для военных целей. Переговоры проходили в Пекине и Китае.