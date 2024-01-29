Мир 29 января 2024, 10:39 ЕС и Венгрия могли договориться о помощи Украине взамен на разморозку средств Эксперт Пархалина: Венгрия могла снять вето на помощь Украине на своих условиях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Евросоюз мог договориться с Венгрией о снятии вето на выделение помощи Украине взамен на разблокирование второй части замороженных денег, положенных стране из бюджета ЕС. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.

Пархалина напомнила, что еще в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выторговал средства, положенные стране, «за чашечку кофе». Только ему удалось отстоять 10 из 30 миллиардов евро.

Реклама

«Но остались еще 20 миллиардов. И вот якобы 1 февраля за пропуск помощи пакета Украине, ему открывают заблокированные средства», — подчеркнула она.

Как отметила Пархалина, Евросоюз и Венгрия, скорее всего, уже договорились. По ее мнению, сам Орбан понимает, что дошел до точки невозврата. Премьер не собирается выходить из Евросоюза или НАТО. Он хочет остаться в этих структурах, резюмировала она.

Газета Financial Times сообщала, что ЕС может ударить по экономике Венгрии, если власти страны не снимут вето на выделение помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля. В ответ на это венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что государство не поддастся на шантаж.