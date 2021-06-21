ЕС и США ввели новые санкции против Белоруссии

Евросоюз и Соединенные Штаты ввели санкции против белорусов и государственных силовых организаций. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американское Министерство финансов.

По данным ведомства, в список попали 16 граждан Белоруссии, а также КГБ республики, ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, внутренние войска МВД, УВД Брестоблисполкома и минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

В санкционный перечень включили пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмонт, начальника минской милиции Михаила Гриба, спикера сената Наталью Кочанову, заместителя министра юстиции Белоруссии Сергея Калиновского, бывшего главу КГБ Ивана Тертеля, командира спецназа КГБ «Альфа» Сергея Зубкова и других.

Список Евросоюза состоит из 86 пунктов, 78 из которых касаются отдельных людей, а восемь — белорусских организаций. Ранее о новых ограничениях против Белоруссии сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, будут еще и экономические санкции, которые рассмотрят на саммите объединения на этой неделе.