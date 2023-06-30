Мир 30 июня 2023, 19:25 ЕС и США уличили в желании создать из Польши «опорный пункт агрессии» американцев Лукашенко: ЕС И США вооружают Польшу, чтобы создать опорный пункт агрессии Вашингтона Официальный сайт президента Республики Беларусь

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Члены Евросоюза и Соединенные Штаты пытаются в ускоренном темпе напичкать Польшу оружием, чтобы создать опорный пункт для осуществления агрессии со стороны США. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на собрании, которое приурочили к отмечаемому 3 июля Дню Независимости Белоруссии. Его процитировал ТАСС.

«Создается еще один очаг напряженности, создается еще один опорный пункт для агрессии самой агрессивной страны в мире и, к сожалению, самой мощной — Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул президент страны.

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти хотят разместить на территории страны американское ядерное оружие. Как он отметил, такая мера станет ответом на разворачивание российских ядерных сил в Белорусии.

Лукашенко подтвердил, что на неделе в республику доставили львиную долю запланированного к ввозу ядерного оружия. Он отметил, что охранять вооружения будут как россияне, так и белорусы.