Мир 26 апреля 2023, 16:48 ЕС и США подписали соглашение об укреплении сотрудничества в области обороны Боррель сообщил о соглашении ЕС и США об усилении сотрудничества в области обороны РИА «Новости»

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Европейское оборонное агентство и министерство обороны США заключили соглашение об усилении сотрудничества в сфере обороны. Об этом в Twitter сообщил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, соглашение поможет укреплению партнерства между Евросоюзом и США в оборонительной сфере.

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«Мы усилим трансатлантическое сотрудничество в сфере обороны и безопасности», — написал он.

Ранее американское издание Foreign Affairs сообщило, что специальная операция на Украине выявила слабость Европы в военной промышленности.

Авторы статьи указали, что ЕС в последние 20 лет недостаточно инвестировал в собственную оборону, истощив запасы основных снарядов и тяжелой техники.

После этого Боррель признал проблему с истощением снарядного потенциала ЕС и отметил, что страны содружества согласились отправить Украине все, что у них осталось на складах.