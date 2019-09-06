ЕС и Россия обсудят с Украиной газовый вопрос до конца сентября

«Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце», — заявил он.

В этом Оржель заверил вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича во время телефонного разговора.

Стороны отметили необходимость сотрудничества в сфере энергетики. Этот вопрос должен оставаться одним из главных в отношениях Украины и ЕС. А интеграция Киева в энергетические рынки Евросоюза положительно повлияет на укрепление энергетической безопасности обеих сторон.

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Встреча пройдет до конца сентября. Точную дату объявят вскоре после проведения консультаций с представителями Украины, отметил сайт RT.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак пообещал на следующей неделе обсудить с коллегами из Украины и Еврокомиссии дату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.