Мир 12 декабря 2022, 11:02 ЕС и НАТО предложили разработать совместный план реагирования на «российские киберугрозы»

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Польский институт международных отношений (PISM) предложил Евросоюзу и НАТО разработать план реагирования на «российские киберугрозы». С документом ознакомился RT.

По словам авторов, Россия якобы применяет кибератаки для дестабилизации государств, которые каким-то образом поддерживают Украину.

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«Россия активизировала свою деятельность в киберпространстве, выбирая своими целями гуманитарные организации и аналитические центры более чем в 40 странах», — говорится в сообщении.

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Аналитики также напомнили, что в феврале 2022 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о создании «IT-армии» в стране.

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