14 мая 2023, 09:56
ЕС и G7 задумались о запрете на перезапуск российских газопроводов
FT: ЕС и G7 запретят возобновление поставок трубопроводного газа из России
Страны Европейского союза и «Большой семерки» намерены запретить возобновление поставок трубопроводного газа из России. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Financial Times.
«Евросоюз и страны „Большой семерки“ запретят поставки газа из России по маршрутам, по которым российская сторона сама приостановила экспорт», — указали в материале.
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Авторы статьи отметили, что это решение примут во время предстоящего саммита «Большой семерки» в Японии.
«Они хотят исключить возобновление экспорта российских энергоносителей в Германию и Польшу, чтобы добиться сокращения доходов России от продажи ресурсов», — подчеркнули они.
В апреле Польша предложила Евросоюзу ввести санкции против северной части нефтепровода «Дружба», чтобы приостановить поставки сырья в ФРГ.
Ранее депутат немецкого бундестага Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции ЕС ударили в большей степени по Германии.
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