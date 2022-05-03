ЕС хочет сотрудничать со странами Африки в энергетической сфере

Евросоюз намерен сотрудничать с государствами Африки, чтобы сократить собственную зависимость от импорта российского газа. В частности речь идет об Анголе, Нигерии и Сенегале. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ ЕС.

По данным агентства, соглашение о поставках газа со странами Африки может быть выработано уже в конце следующего месяца, над ним работает Еврокомиссия в рамках пакета мер по реализации плана сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителй.

По данным ЕК, государства Евросоюза получают до 49% газа, 27% нефти и 46% угля в год из России. При этом пятый пакет санкций в отношении РФ включил эмбарго на поставки угля. Его утвердили в апреле и с августа оно вступит в действие.

Ранее немецкая газета Der Spiegel написала о том, что если Евросоюз откажется от закупки российских энергоносителей, то европейские газовые хранилища заполнятся в нужном объеме к зиме только в случае остановки промышленности.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило, что в шестом пакете санкций Евросоюза заложен отказ от российских газа и нефти, а также отключение некоторых отечественных банков от SWIFT.