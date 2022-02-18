ЕС приготовит более суровые санкции для России, чем в 2014 году

Европейские страны разрабатывают санкции против России, которые будут намного серьезнее введенных после присоединения Крыма в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Reuters.

«Мы разрабатываем пакет конкретных санкций, который должен быть намного мощнее того, введенного в 2014 году», — сказал он на пресс-конференции.

В ответ на вопрос, когда эти санкции планируют ввести, польский премьер сказал, что это произойдет «в момент агрессии России в отношении Украины».

Страны ЕС и США заявляли, что в случае предполагаемого «вторжения» России на Украину введут жесткие антироссийские санкции. Агентство Bloomberg писало, что Евросоюз рассматривает в рамках антироссийских санкций возможные меры по контролю за экспортом, ограничения по системе межбанковских платежей SWIFT, а также запреты торговли на импорт и экспорт.

Западные страны с осени заявляют о планах России «вторгнуться» на Украину. Российская сторона неоднократно отмечала, что не собирается ни на кого нападать.