ЕС готов упростить визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза заявил, что готов упростить визовый режим с Белоруссией. Это решение он опубликовал в Официальном журнале ЕС в понедельник, 18 ноября.

«Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Белоруссией с этого момента разрешено, как только будет завершена процедура его заключения. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении», — сказано в сообщении ЕС.

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Решение приняли еще 14 ноября, однако в силу оно вступило с этого понедельника. Соглашение об упрощении визового режима включает в себя несколько мер. В их числе снижение стоимости на шенгенские визы, длительность которых не превышает 180 дней за год — вместо 80 евро они станут стоить 35 евро. Кроме того, для получения таких краткосрочных виз уменьшится количество необходимых документов.

Евросоюз отметил, что для завершения процедуры подписания этого соглашения необходимо провести оценку «безопасности и целостности белорусской системы выдачи биометрических паспортов и их технической спецификации». Лишь на основе этой информации Евросоюз примет окончательное решение о заключении соглашения. Сколько времени займет эта процедура пока не известно.