Евросоюз в 2023 году окажет Украине помощь в размере 18 миллиардов евро | 360°

Мир 25 октября 2022, 11:18 Евросоюз в 2023 году окажет Украине помощь в размере 18 миллиардов евро Глава ЕК фон дер Ляйен: Украина получит от ЕС в 2023 году 18 миллиардов евро РИА "Новости"

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Украина получила от Евросоюза в 2022 году помощь более 19 миллиардов евро, в эту сумму не включены расходы на военные поставки. При этом ЕС в следующем году окажет помощь киевскому режиму на сумму около 18 миллиардов евро. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, написал ТАСС.

По ее словам, ЕС готов направлять Украине в следующем году около 1,5 миллиарда евро ежемесячно. При этом стране, по расчетам ЕК, нужно порядка пяти миллиардов каждый месяц.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз не должен дать России уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.

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При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны хотят обеспечить оказание помощи Украине на десятки лет вперед. Об этом он сказал на открытии международной конференции по восстановлению Украины в Берлине. Канцлер отметил, что речь идет о «плане Маршалла XXI века». Об этом сообщил RT.