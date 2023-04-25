Мир 25 апреля 2023, 17:26 ЕС делением стран на своих-чужих еще больше вогнал себя в изоляцию Постпред России Логвинов: ЕС сам себя загоняет в окончательную изоляцию РИА «Новости»

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Евросоюз пытается делить все страны на «своих» и «чужих», основываясь на их отношении к России и Китаю. Тем самым ЕС сам себя загоняет в окончательную изоляцию, заявил ТАСС исполняющий обязанности постпреда РФ при объединении Кирилл Логвинов.

Он обратил внимание на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

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«Евросоюз объявил о начале некой новой эры во внешней политике. В еэсовском мире место уготовлено только тем, кто наденет, дословно, еэсовские „очки“», — пояснил Логвинов.

Под этим, по его словам, понимается следование во внешней политике исключительно брюссельской интерпретации. И сейчас еще одним критерием отбора при делении на «своих» и «чужих» стало отношение стран к Китаю, уточнил постпред.

Логвинов признался, что его в происходящем удивляет самоуверенность Евросоюза в обладании правом навязывать другим свои искаженные представления.

«Похоже, в Брюсселе не берут в расчет, что подобными действиями еэсовцы сами себя загоняют в международную изоляцию», — заявил Логвинов.