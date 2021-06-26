Страны Евросоюза продолжат обсуждать возможные форматы и условиях проведения переговоров с Россией на высшем уровне. С таким заявлением выступила канцер ФРГ Ангела Меркель.

«Я считаю, что в свете этого обстоятельства, было бы разумно найти форматы, через которые и Европейский союз говорил с Россией <…> Мы вчера недостаточно продвинулись, чтобы у нас вскоре состоялась встреча на высоком уровне с российским президентом», — сказала Меркель на брифинге в пятницу. Ее слова привело РИА «Новости».

Канцлер ФРГ также добавила, что страны Евросоюза будут дальше говорить о форматах, условиях для контактов, и будут работать над этим.

«На следующих саммитах мы вернемся к этой теме», — отметила Меркель.

Такого формата переговоры с российским лидером она не воспринимает «как поощрение или не поощрение», подчеркнула она. Меркель напомнила, что даже во времена холодной войны каналы диалога оставались открытыми.

Около десяти стран Евросоюза не поддержали идею канцлера Германии Ангелы Меркель организовать саммит с участием Владимира Путина. Политологи уверены — речь идет о русофобском отношении некоторых европейских стран, которые не привыкли к конструктивному диалогу с Россией.