Мир 15 февраля 2023, 19:15 ЕС бросил силы на проект «анти-Россия» и загнал себя в тупик миграционного кризиса Захарова: ЕС усугубил миграционный кризис из-за проекта «анти-Россия» РИА «Новости»

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Евросоюз приложил много усилий, чтобы поддержать проект «анти-Россия» на Украине, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, эти действия повлекли усугубление миграционного кризиса внутри ЕС, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Миграционный кризис 2015–2016 годов показал, что ЕС не в состоянии организовать упорядоченную систему предоставления убежища», — подчеркнула она.

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Ситуацию серьезно усугубило сосредоточение ресурсов ЕС на поддержке геополитического проекта «анти-России», отметила Захарова. По ее оценке, Евросоюз из-за разногласий стран-членов показал неспособность наладить механизм распределения мигрантов внутри себя.

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Единственным выходом из ситуации там по-прежнему видят создание барьеров на пути соискателей убежища, указала дипломат. Помимо этого, ЕС продолжает совершенствовать механизмы насильственной высылки мигрантов.

Представитель МИД добавила, что если раньше Евросоюз возводил идеологические стены, считая свою территорию «цветущим садом», то теперь речь идет уже о вполне реальных заборах.

«Такую риторику неоднократно наблюдали со стороны США, которые хотят стеной отгородиться от своих южных соседей», — напомнила она.