Важное 14 ноября 2022, 10:54 ЕС анонсировал запуск миссии по обучению 15 тысяч солдат ВСУ Боррель: ЕС скоро запустит миссию по тренировке 15 тысяч украинских военных

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ЕС начал тренировать 15 тысяч украинских военных. Об этом рассказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его слова процитировал ТАСС.

Он сообщил об этом, когда приехал на встречу глав МИД Евросоюза.

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«ЕС в рекордные сроки запускает миссию по подготовке украинских военных», — сказал Боррель.

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Также он назвал верными нынешние действия организации относительно помощи Украине. По его словам, его позицию подтверждают последние новости с мест столкновений ВСУ и российской армии. Боррель сказал, что считает правильной текущую стратегию ЕС, согласно которой Украина получает немало помощи из Европы.

Кроме того, председатель внешнеполитической службы Евросоюза анонсировал основную тему предстоящих переговоров с коллегами из министерств иностранных дел европейских государств. Он сказал, что в ближайшие дни главы МИД ЕС в основном будут обсуждать вопросы, связанные с поддержкой Украины.