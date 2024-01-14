Мир 14 января 2024, 21:00 ЕС активизировал переговоры о скором начале операции в Красном море Бербок: ЕС ведет переговоры о начале операции в Красном море против хуситов РИА «Новости»

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Страны Евросоюза ведут активные переговоры о начале собственной операции против хуситов в Красном море. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне, ее процитировало РИА «Новости».

«Мы, как федеральное правительство, четко дали понять, что морская операция в Красном море важна и имеет первостепенное значение. <…> Об этом ведутся интенсивные переговоры», — заявила Бербок.

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Она выразила надежду, что страны Евросоюза смогут прийти к соглашению «как можно быстрее».

Ранее германские власти анонсировали отправку в Красное море фрегата «Гессен». Предположительно, он станет частью совместной операции ЕС, решение о которой должны принять в середине февраля. Немецкий фрегат оснащен зенитными ракетами и ударными вертолетами, а также обладает передовой системой радиолокационной разведки.