14 января 2024, 21:00
ЕС активизировал переговоры о скором начале операции в Красном море
Бербок: ЕС ведет переговоры о начале операции в Красном море против хуситов
Страны Евросоюза ведут активные переговоры о начале собственной операции против хуситов в Красном море. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне, ее процитировало РИА «Новости».
«Мы, как федеральное правительство, четко дали понять, что морская операция в Красном море важна и имеет первостепенное значение. <…> Об этом ведутся интенсивные переговоры», — заявила Бербок.
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Она выразила надежду, что страны Евросоюза смогут прийти к соглашению «как можно быстрее».
Ранее германские власти анонсировали отправку в Красное море фрегата «Гессен». Предположительно, он станет частью совместной операции ЕС, решение о которой должны принять в середине февраля. Немецкий фрегат оснащен зенитными ракетами и ударными вертолетами, а также обладает передовой системой радиолокационной разведки.
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