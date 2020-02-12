Ермак заявил о готовности Киева к реализации договоренностей саммита «нормандской четверки»

Ермак ответил на вопрос журналистов, будут ли выборы проходить на всех украинской территории, включая Донбасс.

«Это наша мечта, это было бы логичным провести выборы на всей территории Украины, потому что Донбасс, мы все считаем, как и Крым, территорией Украины», — процитировала «Газета.ru» главу офиса Зеленского.

Он отметил, что существуют условия, без которых это было бы невозможным.

Напомним. Саммит в «нормандском формате» прошел в декабре 2019 года.

Крым стал часть территории России в соответствии с итогами референдума на полуострове в марте 2014 года.