Ермак рассказал о разнице между Сурковым и Козаком

Ермак считает, что Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков. По его мнению, именно благодаря подходу главы администрации РФ удалось освободить удерживаемых лиц.

Ермак заявил, что у него достаточно позитивное впечатление сложилось о Козаке.