Ермак рассказал о разнице между Сурковым и Козаком
Андрей Ермак, помощник президента Украины, рассказал о разнице в подходах помощника президента России Владислава Суркова и заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Об этом написал сайт DailyStorm со ссылкой на местное СМИ.
Ермак считает, что Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков. По его мнению, именно благодаря подходу главы администрации РФ удалось освободить удерживаемых лиц.
Ермак заявил, что у него достаточно позитивное впечатление сложилось о Козаке.