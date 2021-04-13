Ермак предложил разместить американские комплексы Patriot на Украине

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обозначил, что Соединенные Штаты должны разместить на территории Незалежной зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на иностранные СМИ.

Ермак напомнил, что ближайшие ракеты США разместили в Польше. По мнению политика, они должны быть и на Украине, чтобы защитить и другие страны Европы.

«Украина держит оборону против России не только для себя, но и для Запада», — цитирует Ермака ИА НСН.