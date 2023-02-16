Мир 16 февраля 2023, 11:48 Ермак обвинил Россию в использовании фальшцелей в ходе спецоперации Ермак: Россия сменила тактику СВО и применяет фальшцели РИА «Новости»

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Россия изменила тактику ведения спецоперации, заявил в своем Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он обвинил ВС РФ в использовании «фальшцелей».

«Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальшцели», — написал Ермак.

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Никаких подробностей политик не привел. По его данным, после объявления воздушной тревоги минувшей ночью на Украине появились сообщения о попаданиях в Днепропетровской и Кировоградской областях, на севере и на западе страны.

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Глава ОВА Львовской области утром сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры.

Также стало известно о серии взрывов в городе Запорожье. Такие данные представил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.