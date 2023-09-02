Мир 02 сентября 2023, 17:18 Эритрейцы устроили беспорядки в Тель-Авиве. Пострадали почти 100 человек Около 100 человек пострадали при столкновениях эритрейцев в Тель-Авиве Egil Fujikawa Nes / Flickr

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Беженцы из Эритреи устроили масштабные беспорядки в Тель-Авиве. Участниками столкновений стали противники и сторонники эритрейского правительства — власть в этой стране не менялась на протяжении 30 лет. Известно примерно о 100 пострадавших, сообщил местный телеканал Channel 12.

Среди тех, кто получил травмы при столкновениях, — более 20 полицейских, уточнил источник телеканала.

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Беспорядки начались утром 2 сентября. К месту, где планировали провести мероприятие, организованное правительством Эритреи, прибыли противники властей. Они разгромили зал, где должны были собраться участники. Ущерб нанесли и нескольким магазинам и машинам, уточнила Haaretz.

По информации издания, правоохранители, которые вмешались в происходящее, открыли огонь, в больницы после поступили 11 человек с огнестрельными ранениями.

Представители полиции заявили, что стрелять стражи порядка начали из-за того, что протестующие прорвали заграждение, создав опасность для жизни правоохранителей, указало издание The Times of Israel.

На сегодняшний день в Израиле проживают около 25 тысяч граждан Эритреи. Преимущественно это те, кто покинул свою страну из-за действующего режима.