24 февраля 2023, 22:45
Ericsson сократит 8,5 тысячи сотрудников по всему миру — СМИ
Reuters: шведский концерн Ericsson уволит 8,5 тысяч сотрудников по всему миру
Около 8,5 тысячи сотрудников шведского телекоммуникационного концерна Ericsson по всему миру лишатся работы. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на служебную записку главы компании Берье Экхольма.
В документе указывается, что способы сокращения штата будут различаться в зависимости от практики конкретной страны. Ранее в Ericsson объявили об увольнении почти 1,4 тысячи сотрудников.
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По словам Экхольма, компания вынуждена сократить расходы, чтобы справиться с проблемой снижения рентабельности производства. Руководству нужно было сэкономить не менее девяти миллиардов крон (960 миллионов долларов).
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Сокращение расходов распространяется на все подразделения — от инженерного состава до руководства. Компания также намерена отказаться от услуг большей части привлеченных экспертов.
Ранее РИА ФАН сообщило о закрытии двух офисов Twitter в Индии из-за необходимости оптимизировать расходы компании, выкупленной Илоном Маском.
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