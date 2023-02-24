Мир 24 февраля 2023, 22:45 Ericsson сократит 8,5 тысячи сотрудников по всему миру — СМИ Reuters: шведский концерн Ericsson уволит 8,5 тысяч сотрудников по всему миру YouTube

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Около 8,5 тысячи сотрудников шведского телекоммуникационного концерна Ericsson по всему миру лишатся работы. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на служебную записку главы компании Берье Экхольма.

В документе указывается, что способы сокращения штата будут различаться в зависимости от практики конкретной страны. Ранее в Ericsson объявили об увольнении почти 1,4 тысячи сотрудников.

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По словам Экхольма, компания вынуждена сократить расходы, чтобы справиться с проблемой снижения рентабельности производства. Руководству нужно было сэкономить не менее девяти миллиардов крон (960 миллионов долларов).

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Сокращение расходов распространяется на все подразделения — от инженерного состава до руководства. Компания также намерена отказаться от услуг большей части привлеченных экспертов.

Ранее РИА ФАН сообщило о закрытии двух офисов Twitter в Индии из-за необходимости оптимизировать расходы компании, выкупленной Илоном Маском.