Ереван заявил об ударах азербайджанских беспилотников по Армении

Азербайджанские беспилотники нанесли удар по армянской территории. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел республики.

«Системы ПВО зафиксировали полеты азербайджанских беспилотников близ населенных пунктов Хнацах, Арцваник, Давид Бек Сюникской области Армении, во время которых были нанесены удары по инфраструктуре армянских ВС», — говорится в заявлении ведомства. Фрагмент которого приводит РИА «Новости».

По информации МИД республики, также пострадали гражданские объекты. Отмечается, что погибших в результате ударов нет.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян ранее сообщила, что силы ПВО сбили в воздушном пространстве республики два азербайджанских беспилотника, сообщила «Газета.ru».

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. При этом пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла это сообщение Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.