Ереван заявил об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
«Системы ПВО зафиксировали полеты азербайджанских беспилотников близ населенных пунктов Хнацах, Арцваник, Давид Бек Сюникской области Армении, во время которых были нанесены удары по инфраструктуре армянских ВС», — говорится в заявлении ведомства. Фрагмент которого приводит РИА «Новости».
По информации МИД республики, также пострадали гражданские объекты. Отмечается, что погибших в результате ударов нет.
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян ранее сообщила, что силы ПВО сбили в воздушном пространстве республики два азербайджанских беспилотника, сообщила «Газета.ru».
Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. При этом пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла это сообщение Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.