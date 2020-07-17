Ереван выдал сбитый в 2014 году беспилотник США за азербайджанский

«Министерство обороны Армении… запустило фейк о том, что в ходе боев азербайджанская армия потеряла 13 беспилотников (БПЛА). Но как доказать то, чего на самом деле нет? Ведь армянское общество тоже требует доказательств», — говорится в сообщении.

В связи с этим министерство обороны Армении выложило в соцсети фотографию, на которой изображен якобы один из сбитых азербайджанских беспилотников. Однако в Азербайджане оперативно доказали, что на снимке не их БПЛА, а американский, сбитый в 2014 году в Афганистане.

«Все БПЛА азербайджанской армии целы и невредимы», — добавил Даргяхлы.

По его словам, минобороны страны всегда быстро предоставляет всю необходимую информацию о ситуации на границе, при этом не скрывая потерь.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе началось 12 июля и продолжается в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией. В местах обстрелов расположены боевые посты.

По данным Баку, погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал. Ереван заявил о гибели четырех солдат, ранения получили 10 военных и один мирный житель. Государства перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Существует риск полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном, считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

МИД России готов выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.