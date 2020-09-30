Ереван обвинил Баку в передаче контроля над воздушной операцией Турции

Он заявил, что в утром в среду, 30 сентября, из Кюрдамира вылетели два истребителя F-16 и разведывательно-ударный беспилотник «Байрактар», принадлежащие Турции. Их сопровождали азербайджанские штурмовики Су-25. На большой высоте они нанесли удар по городам Гадрут Мартакерт в Карабахе.

«Азербайджан передал авиаконтроль ударной операции против Нагорного Карабаха военным силам Турции», — написал Ованнисян.

Он не исключил, что командный пункт операции находится на борту самолета Е7-Т Военно-воздушных сил Турции. Он находится в районе городов Эрзурум и Карс недалеко от границы с Арменией.

Еще один командный пункт по управлению турецкими беспилотниками, которые помогают в выборе мишени штурмовой авиации Азербайджана расположился рядом с карабахским городом Гадрут.

Накануне министерство обороны Армении заявило, что турецкий истребитель F-16 нарушил государственную границу, вторгся в воздушное пространство, где сбил штурмовик Су-25, вылетевший для отражения атаки со стороны Азербайджана. Информацию о том, что истребитель F-16 использовался в воздушном пространстве подтвердила Армия обороны Карабаха.

Турция объявила, что подобные сообщения не соответствуют действительности. Баку назвал заявления Еревана ложью и фантазиями. После президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у страны полностью укомплектованная армия и помощь извне не требуется.

Новое обострение, которое привело к боевым столкновениям, между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией началось в конце прошлой недели. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В результате военных действий уже погибли солдаты с трех сторон и мирные жители.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов остановить конфликт при условии, если Армения выведет свои войска. Он подчеркнул, что рассматривает Нагорный Карабах в качестве своей территории, поэтому военные действия он считает восстановлением территориальной целостности государства.