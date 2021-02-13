Ереван обошелся без разрушений от землетрясения

Разрушений в результате землетрясения в Ереване нет. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Facebook.

В столичной общине Эребуни поврежден один самодельный дом, а местный житель получил легкую травму. В нескольких местах упала подложка под плитку.

«Эпицентр землетрясения, по предварительным данным, находился возле села Паракар Армавирской области», — рассказал глава правительства.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Армении 13 февраля, в 15:29 по местному времени (14:29 по Москве). По данным МЧС, эпицентр толчков находился в восьми километрах к юго-востоку от Еревана, очаг залегал на глубине 10 километров. Мощность землетрясения в эпицентре составила шесть-семь баллов. В Ереване сила толчков достигла пяти-шести баллов, а в Арагацотне, Арарате, Шираке, Армавире и Вайоц Дзоре — трех-четырех баллов.

Когда начались подземные толчки, жители многоквартирных домов в Ереване вышли на улицы. Они стояли рядом со своими машинами и разговаривали. Горожане не возвращались в дома, опасаясь повторных подземных толчков, писало информационное агентство «Невские новости».