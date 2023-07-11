Эксклюзив 11 июля 2023, 13:50 Эрдогану предсказали потерю статуса лидера всех мусульман после снятия вето на вступление Швеции в НАТО Политолог Ярошенко: Эрдоган уничтожил имидж лидера мусульман после снятия вето по Швеции РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Эрдоган, видимо, решил включиться в антироссийскую коалицию. В частности, с этим связано его согласие снять вето на вступление Швеции в НАТО. Однако такой шаг серьезно бьет по имиджу турецкого политика как лидера среди всех мусульман. считает политолог Алексей Ярошенко. Свое мнение он высказал в разговоре с «360».

«Турция и Эрдоган никогда не были нашими друзьями и ими никогда не будут. Там, где есть возможность не только насолить России, но и реализовать свои геополитические национальные интересы, Эрдоган это сделает», — сказал он.

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По его словам, турецкий лидер так поступал не единожды.

«Что касается Швеции и оскорбления религиозных чувств мусульман. То, что Турция на фоне этих событий сняла вето на включение Швеции в НАТО, очень сильно бьет по имиджу и статусу турецкого президента как исламского лидера», — отметил Ярошенко.

Эксперт напомнил, что Эрдоган в последние годы позиционировал себя как лидера всех мусульман. Он пытался проводить соответствующую политику по всему миру, вмешиваться в решение проблем мусульман. Теперь Эрдоган сам же этот статус и уничтожает. Он спокойно смотрел на то, как в Швеции сжигали Коран.

«Думаю, что Турция и Эрдоган решились включиться в антироссийскую коалицию. Они и раньше были где-то там рядом, в серой зоне. Эрдоган пытался лавировать, сейчас от этого лавирования ничего не осталось», — заключил политолог.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг объявил о том, что Реджеп Эрдоган согласился снять вето на вступление в альянс Швеции. При этом шведская сторона в ответ решила поддержать принятие Турции в Евросоюз.