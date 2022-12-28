Мир 28 декабря 2022, 14:33 Эрдогана за зерновую сделку выдвинули на Нобелевскую премию мира Парламент Турции выдвинул президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за Украину

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Одним из номинантов на Нобелевскую премию мира может стать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его кандидатуру выдвинул председатель Национального собрания Мустафа Шентоп, рассказал Star.

«Я номинировал президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира благодаря мирным усилиям между Россией и Украиной», — сказал он журналистам.

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Спикер парламента заявил, что его заявка не останется единственной — идею выдвинуть турецкого президента поддержали законодатели других стран. Он рассчитывает, что в ближайшее время они тоже отправят в оргкомитет свои обращения.

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ООН, Турция, Россия и Украина в июле заключили соглашения о вывозе зерна из портов, экспорте отечественных удобрений и продовольствия, а потом продлили их на 120 дней. Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что продолжит настаивать на мирном урегулировании конфликта и увеличит зимой гуманитарную помощь.