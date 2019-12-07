Эрдогана пригласили на юбилейный парад Победы

Путин счел правильной идею об участии военных из стран ОДКБ в Параде Победы Подробнее

9 мая 2020 года в Москве на Красной площади пройдет парад Победы. Традиционно Россия приглашает на мероприятие глав бывших советских республик и союзников во Второй мировой войне.

К началу декабря о планах приехать в Москву на 9 Мая заявили главы 17 государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, Белоруссии Александр Лукашенко, Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (может лишиться поста по итогам парламентских выборов 12 декабря), лидер КНДР Ким Чен Ын, главы Индии, Кубы и Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что обдумывает приглашение, так как мероприятие пройдет «как раз в разгар» американской политической кампании.

«Я ценю это приглашение и с удовольствием поеду, если смогу», — пояснил политик.