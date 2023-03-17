Мир 17 марта 2023, 09:27 Эрдогана предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира Бердымухамедов заявил, что президента Эрдогана надо выдвинуть на Нобелевскую премию мира РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший президент Туркменистана, а сейчас председатель Халк Маслахаты (Народного совета) страны Гурбангулы Бердымухамедов выступил с идеей выдвинуть турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Об это написало РИА «Новости», ссылаясь на туркменские СМИ.

Бердымухамедов во время внеочередного саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре рассказал, что уже 22 года знает Эрдогана. По его словам, президент Турции является политическим деятелем мирового уровня и выдающейся личностью. Бывший туркменский лидер добавил, что его коллега много делает для обеспечения мирной жизни всех мусульман.

Реклама

«Исходя из этого, предлагается выдвинуть президента Турецкой Республики на Нобелевскую премию мира, и мы полностью поддерживаем все соответствующие предложения. Он является руководителем, достойным этой международной премии», — сказал Бердымухамедов.

Реклама

Ранее за выдвижение на Нобелевскую премию мира Реджепа Тайипа Эрдогана выступили представители Венгрии и Турции. Об этом сообщил «Sputnik Азербайджан».