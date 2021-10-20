Эрдогана предложили «поставить на место» из-за нападок на ООН

Политолог Михаил Александров заявил, что амбиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана резко возросли в последнее время. По его словам, «его надо поставить на место» из-за нападок на ООН. Об этом написала «Свободная пресса».

Эксперт считает, что Турция не в праве претендовать на членство в Совбезе ООН из-за своей исторической роли. В годы Второй мировой войны страна активно сотрудничала с нацисткой Германией, написало «Утро.ру».

«Амбиции Эрдогана понятны — он претендует на лидирующую роль. Считаю, его надо поставить на место», — заявил Александров.

Он отметил, что президент Турции пытается угодить местным элитам, поэтому проводит такую политику. На взгляд Александрова, страна всячески пытается претендовать на лидирующие позиции в регионе, находясь под давлением Евросоюза, России и Ирана.