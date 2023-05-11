Мир 11 мая 2023, 18:06 Эрдогана опечалило решение его соперника выйти из предвыборной гонки Эрдоган признался, что его опечалило решение Индже снять кандидатуру с выборов РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на новость о выходе его соперника Мухаррема Индже из предвыборной гонки. Турецкий лидер признался на митинге в Анкаре, что его опечалило это известие, сообщил ТАСС.

Эрдоган задался вопросом, что заставило Индже снять кандидатуру с выборов. Невозможно понять, почему представитель Партии Отечества сделал это, отметил президент Турции.

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«Честно говоря, я опечален», — заявил турецкий лидер.

Индже объявил о снятии кандидатуры за три дня до выборов президента Турции. Причиной своего решения оппонент Эрдогана назвал «неадекватное давление».

После выхода лидера Партии Отечества из предвыборной гонки в ней остались действующий президент Турции, кандидат от альянса Ata Синан Оган, а также представитель оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

Последний предложил Индже оставить обиды в стороне и присоединиться к его оппозиционному блоку.